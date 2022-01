Jazzy Bazz dévoile son album "Memoria" avec Nekfeu, Laylow, Alpha Wann...

Jazzy Bazz sort son nouvel album "Memoria" avec une belle liste d'invités.

par Team Mouv'

Très actif ces deux derniers mois, Jazzy Bazz dévoile son attendu nouvel album, Memoria.

"C'est le retour du joker"

Memoria est dans les bacs ! Annoncé depuis la fin novembre, le nouvel album du rappeur parisien est enfin disponible. Avant de lâcher le projet, le membre de l'Entourage a délivré plusieurs extrait pour teaser la sortie : Zone 19, P-Town Blues, D.ieu, Panorama et tout récemment Élément 115.

Avec cet album, Jazzy Bazz nous envoie un 17 titres avec la participation de très beaux noms du rap game : Nekfeu, Alpha Wann, Laylow, Josman, EDGE et rodbloc. On y retrouve tout plein d'ambiances différentes, de sons mélancoliques à des sons plus lumineux en passant par des grosses leçons de kickage. Cependant, une chose reste intacte au fil des projets avec le "joker" : sa qualité d'écriture, et avec Memoria il ne déroge pas à la règle.

Avec ce projet, Jazzy Bazz lâche l'une des plus grosses sorties de ce début d'année et nous offre un projet très bien construit qu'on vous conseille d'écouter et de réécouter.