Jazzy Bazz : c'est son père qui l'accompagne au saxophone sur ".RAW Spleen" feat Laylow

Jazzy Bazz vient de sortir son album "Memoria" et les anecdotes tombent déjà.

par Team Mouv'

Annoncé depuis la fin novembre, le nouvel album Memoria de Jazzy Bazz est enfin disponible . Avant de lâcher le projet, le membre de l'Entourage a délivré plusieurs extrait pour teaser la sortie : Zone 19, P - Town Blues, D . ieu, Panorama et tout récemment Élément 115.

Le projet 17 titres du rappeur parisien s'est bien fait attendre mais on n'est pas déçus, Jazzy a envoyé du lourd sur les collaborations . On y retrouve entre autres : Nekfeu, Alpha Wann, Laylow, Josman, EDGE et rodbloc mais aussi… son père !

Jazzy fait appel à son papa

Sur son morceau . RAW Spleen featuring Laylow, le parisien a invité son père . En effet, c'est lui qui l'accompagne au saxophone sur le titre. L'info a été révélé dans Le Code de Mehdi Maïzi et reprise notamment par Raplume :

D'autres infos croustillantes et une très belle interview de Jazzy Bazz signée Mouv' Rap Club avec Pascal Cefran, Laure, Ismaël et DJ Serom est dispo juste ici .

Le rappeur évoque notamment les feats Nekfeu, Josman, Laylow, sa progression, la panne d’inspi, le business, son crew L'Entourage, COLORS…