Jazzy Bazz annonce la sortie de son nouvel album et balance un extrait

Jazzy Bazz est de retour avec un single et un nouvel album pour 2022.

par Team Mouv'

Enfin du nouveau pour les fans de Jazzy Bazz : le rappeur parisien a annoncé la sortie d'un album pour début 2021... et en a profité pour sortir un titre.

On l'attendait depuis un moment : Jazzy Bazz avait annoncé la suite de son album Nuit, et même s'il se faisait discret récemment, son apparition dans le show Colors au début de l'automne laissait présager de l'arrivée imminente d'un gros projet. Mais Jazzy Bazz vient d'officialiser l'arrivée prochaine d'un album en annonçant la sortie de Memoria le 21 janvier 2022, et balancé un single pour l'occasion.

Ce mercredi 24 novembre, c'est donc double dose de nouvelles pour Jazzy Bazz : on peut découvrir les premières notes de l'album dans le son D.ieu publié par Jazzy Bazz sur les sites de streaming. Un titre fort, où l'auteur d'Eternité raconte dans une supplique ses maux sur une prod de piano lourde et épurée.

Un retour en force pour le parisien donc, après une année 2021 plutôt discrète. Celui-ci sait soigner ses apparitions, et a teasé avec retenue mais brio son prochain projet, qui nous met l'eau à la bouche. Cet album sera son troisième en solo, après P-Town, sorti en 2016, et Nuit, en 2018. Cette année, on avait bien entendu le rappeur de Paname sur Private Club, mais c'était un projet en collaboration avec Edge et Esso Luxueux.

De quoi nous donner hâte d'arriver en 2022... et en attendant, on se repasse en boucle le show de l'artiste de P-Town dans Colors, dont on ne se lasse pas.