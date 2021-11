Jay-Z fait son entrée au Rock & Roll Hall of Fame

Jay-Z rentre dans le cercle fermé des rappeurs solos à figurer au Rock & Roll Hall of Fame.

par Team Mouv'

Jay - Z a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame ce samedi 30 octobre, lors d'une cérémonie étoilée au cours de laquelle l'ancien président Barack Obama et l'humoriste Dave Chappelle ont rendu hommage au rappeur .

Distinction méritée pour Jay - Z

Cette intronisation fait de Jay - Z l'un des rares rappeurs solos à figurer au Rock & Roll Hall of Fame, aux côtés d'artistes tels que Notorious B . I . G ., 2Pac et LL Cool J, également intronisé en 2021 . La carrière de celui qui a remporté 23 Grammy Awards a été célébrée dans une vidéo d'introduction comprenant les apparitions de Rihanna, DJ Khaled et Samuel L . Jackson, entre autres .

Obama, quant à lui, s'est adressé au rappeur de New York dans un enregistrement à part : "Aujourd'hui, Jay - Z est l'un des artistes les plus renommés de l'histoire et une incarnation du rêve américain__, un rêve qu'il a contribué à rendre réel pour d'autres jeunes comme lui . " Ce n'était pas la première fois qu'Obama rendait hommage au rappeur . L'ancien président avait déjà honoré Jay - Z en 2017, lorsqu'il était devenu le tout premier rappeur à entrer au Songwriters Hall of Fame . "Je suis presque sûr que je suis toujours le seul président à écouter la musique de Jay Z dans le bureau ovale", avait - il alors déclaré .

Jay - Z a également été intronisé en personne par Dave Chappelle, qui, ces dernières semaines, a été embourbé dans la controverse après avoir eu des propos transphobes .

Après la cérémonie, le rappeur a tweeté : "Merci à tout le monde présent dans cette vidéo, je vais certainement pleurer dans la voiture . " Outre Jay - Z, la liste des 2021 nominés célébrés lors de la cérémonie comprenait The Foo - Fighters, Carole King, Todd Rundgren, Tina Turner et The Go - Go's . La cérémonie d'intronisation au Rock & Roll Hall of Fame sera diffusée en intégralité le 20 novembre sur HBO .

