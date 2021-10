Jarod s'ambiance dans le clip "Hors Piste 2"

Jarod vient de sortir son dernier clip, "Hors Piste 2", deuxième volet d'une nouvelle série.

par Team Mouv'

Jarod est de retour dans son nouveau clip, Hors Piste 2, qui vient faire suite à un premier titre sorti la semaine dernière . Après la série de Kaioken, son album Clout sorti en juillet dernier et un freestyle avec Wati - B sur Pur Son Ghetto, Jarod semble parti dans nouvelle ère, celle des Hors Piste ._En effet, ce dernier a publié un premier clip, Hors Piste 1,_ il y a à peine une semaine, le 13 octobre exactement; et c'est ce 20 octobre que le rappeur du 75 a choisi de publier le deuxième volet du projet .

Un clip efficace pour une nouvelle série de projets

Dans ce clip drill, au BPM élevé, on retrouve une prod bien lourde avec des kicks pour marquer tous les temps, on retrouve un Jarod toujours aussi moderne et efficace, sachant réinterpréter la drill à sa sauce . Le clip, réalisé par Kimberberg, est sobre et simple, mettant en valeur le flow du rappeur parisien . Résultat : un son plein de fraîcheur, qui annonce probablement un gros projet .

En effet, les deux vidéos publiées récemment, toutes les deux nommées Hors Piste, sont extrêmement courtes : quelques lignes pour 1mn30 pour un clip comme pour l'autre . Les clips se terminent tous deux par les mots "à suivre", nous laissant imaginer un projet d'une grande ampleur .

Jarod sait nous surprendre et nous gâter avec des projets plus élaborés les uns que les autres, et Hors Série, le dernier projet de l'artiste, risque de nous combler autant que les précédents .