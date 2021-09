Jarod de retour aux côtés du Wati-B avec le clip "Pur Son Ghetto"

Jarod balance "Pur Son Ghetto", le premier son de la compil' "PSG" de Wati-B avec en guest Oxmo Puccino.

par Team Mouv'

Le Wati - B a annoncé son retour avec la suite des compilations PSG . Pour cette troisième édition appelée PSG 3 c'est Jarod qui prend le mic sur le titre éponyme Pur Son Ghetto . Ici le Caméléon a pris sa casquette de kickeur et balance des punchlines aux côtés d'Oxmo Puccino .

Oxmo, rodéo et gros flow

Le premier opus des mixtapes PSG est sorti en 2001, et le second en 2003 . Près de 20 ans plus tard, le Wati - B a décidé de revenir en force avec PSG 3 et c'est Jarod qui se lance sur le premier titre . Comme il le dit, Jarod " ( revient ) des ténèbres" et rappe sans reprendre son souffle sur une prod puissante de Riley Beatz .

Le morceau est accompagné d'un clip énervé signé XCV films . Au menu : des gros plans esthétiques sur une Ferrari sur la piste, des quads, des moto en Y, et même des effets spéciaux . Un clin d'œil aux premières mixtapes PSG se glisse dans le clip : l'apparition d'Oxmo Puccino . . . aura - t - il son propre titre dans PSG 3 ?

Alors qu'il a sorti son album Clout en juillet, l'adepte du "parle peu frappe fort" nous envoie encore du lourd et on attend la suite du Wati - B avec impatience !