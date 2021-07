Jake Paul menace de mettre K.O The Game

Le plus bavard de tous les "boxeurs" continue de provoquer la terre entière, cette fois c'est The Game.

par Team Mouv'

Jake Paul vient peut - être de se faire un ennemi redoutable . En interview pour l'émission de radio Big Boy’s Neighborhood chez Real 92 . 3, l'américain a décidé de répondre aux provocations de The Game : "Je pourrais bien le mettre KO par charité" a t - il affirmé .

2v2 ? !

The Game, toujours aussi énervé, avait en effet expliqué qu'il aimerait beaucoup faire taire le Youtubeur . "Pas de gants, pas d'argent" écrivait The Game sur Twitter pour provoquer les frères Paul. "Mon frère et moi on va vous défoncer toi et ton frère" résumait le rappeur . Mais Jake Paul n'est pas de cet avis là : "The Game disait de la merd * ", "Je vais sûrement le mettre KO pour la charité . Aussi rapidement que les avocats et les managers rédigeront le contrat, je remonterai sur le ring et je le mettrai KO car ce ne sont que des sacs" expliquait le jeune homme de 24 ans au micro de la radio Real 92 . 3.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Tout ça pour l'argent ?

Il semblerait que Jake Paul ait réellement pris goût à la "boxing money" . En battant Ben Askren et Nate Robinson, le youtubeur de 24 ans s'est fait un joli pactole ( mais pas autant que son frère après avoir affronté Mayweather) et il doit rencontrer Tyron Woodley fin août . Il semble donc peu probable qu'un combat entre The Game et Jake puisse s'organiser rapidement .

Mais pour l'argent, tout est possible : "Je vois des sacs d'argent géants au milieu d'un ring et je vais aller les chercher . Alors signons ces contrats et foutons les KO . Je suis prêt . Je m'entraine ." assure le jeune influenceur .