Jäde sort sa chaleureuse mixtape "Météo"

Jäde dévoile sa nouvelle mixtape, "Météo".

par Team Mouv'

Cela fait toujours plaisir de découvrir de jeunes et rafraichissants artistes qui proposent de nouveaux thèmes et des nouvelles interprétations. C'est ce que l'on vous propose de faire avec le dernier projet de Jäde.

Jäde fait la pluie et le beau temps

Début février, Jäde faisait son retour avec le clip J'boss. Un clip qui marquait le début du parcours vers sa nouvelle mixtape. Après ses deux premiers projet : Première fois (2020) et Romance (2021), qui ont fait de Jäde l'une des figures féminine rap à suivre de près pour ces prochaines années, l'artiste originaire de Lyon dévoile ce 15 avril Météo.

Un projet de 13 titres dans lequel on peut retrouver les apparitions de J9euve, Oxmo Puccino, Enfantdepauvres et DonMonique. Comme son nom l'indique, Météo, offre à ses auditeurs une panoplie de couleurs musicales : allant des ambiances chaleureuses à des mélodies plus calmes en passant par les sons sensuels dont Jäde a le secret.

Cette mixtape offre donc une multitude de choix d'écoute et se présente ainsi comme une superbe carte de visite pour tous ceux qui découvrent Jäde.

Un projet que Jäde aura l'occasion de nous présenter dans Mouv' Love Club avec Emmy et DJ ayane le dimanche 24 avril prochain, alors restez bien connectés !