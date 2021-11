Jaden Smith x Hamza : la collaboration a existé

Jaden Smith et Hamza ont un feat non publié.

par Team Mouv'

Une ancienne rumeur sur un possible featuring entre le rappeur belge Hamza et l'acteur, mannequin, rappeur, danseur américain vient de faire son retour .

Que de regrets . . .

Une photo et puis plus rien . . . ll y a trois ans de cela Hamza et Jaden Smith s'étaient affichés en studio ensembles . Quelques semaines avant la sortie de l'album Paradise le public était alors persuadé que le fils de Will Smith allait apparaitre sur le projet mais le jour de la sortie : aucune présence de ce dernier .

Il y a cinq jours la rumeur de ce mystérieux featuring est revenue sur le devant de la scène. En effet un internaute a tweeté "Un morceau entre Jaden Smith et Hamza est sur un disque dur depuis bientôt trois ans, et ça m'empêche de dormir le soir". Un post qui n'est apparemment pas passé inaperçu pour l'auteur de Cabin Fever qui a répondu"The song is fire" .

Un commentaire qui ne pourra que nous laisser plus de regret car il est très peu probable de voir cette collaboration sortir après tant de temps d'attende . Même si on espère secrètement l'inverse . . .