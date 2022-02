J9ueve annonce la sortie de son prochain projet avec la participation de Khali

J9ueve dévoile la tracklist et la date de sortie de son futur projet.

par Team Mouv'

J9ueve, l'une des figures de "La New Wave" s'apprête à dévoiler son tout nouveau projet ILLUSIONS.

Dispo le 11 février

Le 11 juin dernier il sortait son tout premier opus sur les plateformes de streaming, Arc-en-ciel. Un projet carte de visite dans lequel il offre un rap aux ambiances à la fois énergiques et mélancoliques et qui lui a permis de remplir la Boule Noire et d'annoncer une mini tournée passant par la Maroquinerie à Paris.

Ce mercredi 2 février, il tease la sortie d'ILLUSIONS qui sera disponible le 11 février. Un projet qu'il a déjà commencé à dévoilé avec la sortie mi-janvier du titre Melody. En plus de ce morceau, J9ueve dévoilera 8 nouveaux sons dont un featuring avec une autre tête d'affiche de la "New Gen", Khali, sur le titre 2:23.

Avec ce nouveau projet, J9ueve compte bien continuer de grandir et s'imposer comme une des figure phares de la scène underground.