"J’ai réalisé mon rêve" : Thomas, fan de PNL arrivé 13h avant le concert pour être devant

Thomas, un étudiant messin de 19 ans fan de PNL est arrivé à 8h pour être certain d’être au premier rang du concert de PNL le soir lors du démarrage de la tournée du groupe à Lille. Son expérience a enflammé les réseaux.

par Faouzi Tritah

PNL fait partie de la vie de Thomas. Leur musique accompagne l’étudiant messin depuis le collège, «vers 2016 j’ai eu des soucis de famille, PNL me permettait d’aller moins mal » se souvient nostalgique l’étudiant. Il attendait avec impatience la tournée de PNL reportée plusieurs fois à cause de la pandémie. Un rapide coup d’œil sur les dates de concert, il coche deux dates, Lille et Nîmes « Nîmes c’était trop compliqué avec mes dates de stage, un pote m’a vendu une place pour Lille! »

13h d’attente pour être certain d’être au premier rang

Les screens de ses photos inondent Twitter, il reçoit des messages « j’ai eu peur! » se rappelle Thomas, mais très vite il comprend et « se prend au jeu. » L’étudiant tue le temps en répondant aux messages «c’est tout ce que j'ai fait! » et une journaliste locale va même à sa rencontre pour une interview! « C’est un buzz pas voulu! » commente le jeune messin, « un buzz à la rigolade, c’était incroyable! »

Le jour du concert à 8h le matin Thomas est le premier arrivé et commence à poster des photos sur Snap avec le hashtag #Premier #Toutdevant « j’étais debout comme un flamand rose, merci la batterie externe! »

Ademo et N.O.S à 3 mètres de lui

De l’extérieur, Thomas ressent les premiers frissons quand il entend les répétitions des deux frères « ça faisait 6 ans que j’attendais ça, y’a PNL, j’entends PNL! » se souvient encore de manière très précise Thomas.

Mon rêve c’était de voir PNL en concert tout devant, et c’est ce qu’il s’est passé Thomas

Lorsque les portes s’ouvrent enfin, Thomas touche son rêve du doigt « il y en a leur rêve c’est d’aller au Bahamas, de fonder une famille moi c’est d’assister à un concert de PNL tout devant et c’est ce qu’il s’est passé. »

Une rencontre avec PNL ? Pas le but même si…

Thomas repart la tête pleines de souvenirs « j’étais comme un lampadaire pendant 12h devant la salle, le buzz, mon rêve qui se réalise, je le raconterai ! » Sur les réseaux, ses proches tout le monde lui assure qu’il y aura une suite : une photo, une dédicace, une rencontre en loge? « c’est quelque chose que je surkifferai, mais je sais comment la célébrité fonctionne, ça me ferait fait grave kiffer mais je ne suis pas déçu, je ne serai jamais déçu d’eux ! »

Studieux, Thomas va poursuivre son stage en compta/gestion et le prochain rendez-vous pour lui ce sera le 09 juillet, le soir du concert de PNL aux Ardentes et devant bien entendu "j'en ai très envie!"