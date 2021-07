ISK sort la gosse kichta dans le clip "Le Billet"

Un mois après le clip "Chez nous" feat Uzi, ISK revient avec son nouveau clip "Le billet".

ISK est de retour avec son clip intitulé Le Billet extrait de son premier album Vérité. Pour clipper sont hit de l'été, le rappeur originaire de Ferté - Sous - Jouarre en Seine - et - Marne a décidé de sortir la Kichta et se met en scène en invité surprise à l'anniversaire d'une de ses fans .

"En Gucci j'sors du fer"

Dans cette réalisation signée Black Anouar, ISK joue le rôle d'un rappeur invité par des parents fortunés pour animer l'anniversaire de leur jeune fille chérie . Pour faire bouger les invités, ISK se pointe en tenue Gucci à bord d'un bon gros BMW X6 et fait cracher les basses . Sur l'instru il pose un texte rythmé et teinté d'égotrip : "Le Rap Game fait une tête d'enterrement, On est plus forts qu'eux financièrement".

ISK l'acharné

Avec la sortie de son album Vérité le 28 mai 2021, le jeune ISK confirmé qu'il faudra compter sur lui dans les années à venir . Après s'être fait connaitre grâce à la série de freestyles Acharné, il a transformé l'essai avec un album réussi qui régale son public avide de kickage et d'univers sombres. Il a également reçu le soutien de Sofiane, Alonzo, Niro, DA Uzi et UZI qui posent sur le projet . D'ailleurs en juin, ISK était invité de Céline, Fif' et Cefran dans Mouv' Rap Club pour parler de ce premier album !