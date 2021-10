ISK dévoile le clip du rythmé "Ça va vite"

ISK nous a balancé un single inédit clippé intitulé "Ça va vite".

par Team Mouv'

Le rappeur originaire de Ferté - Sous - Jouarre en Seine - et - Marne a décidé de changer son style le temps d'un morceau inédit et clippé bien rythmé . En effet, le jeune ISK nous a balancé sa dernière folie intitulée Ça va vite dans lequel on retrouve des sonorités qui ambiancent et rythmées avec son flow sous une instru signée Stef Becker .

Le clip réalisé par No Colors Film nous offre vitesse avec gros gamos, de beaux paysages et un ISK bien entouré . A peine sorti, le clip trône déjà dans la liste des tendances musique de la plateforme YouTube .

ISK l'acharné

Avec la sortie de son album Vérité le 28 mai 2021, le jeune ISK confirmé qu'il faudra compter sur lui dans les années à venir . Après s'être fait connaitre grâce à la série de freestyles Acharné, il a transformé l'essai avec un album réussi qui régale son public avide de kickage et d'univers sombres. Il a également reçu le soutien de Sofiane, Alonzo, Niro, DA Uzi et UZI qui posent sur le projet . D'ailleurs en juin, ISK était invité de Pascal Cefran dans Mouv' Rap Club pour parler de ce premier album !