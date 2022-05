Isha x Laylow : un feat arrive

Isha et Laylow seront réunis sur la mixtape de Walk In Paris.

Collectif et marque de vêtement, Walk In Paris vient de dévoiler la cover et la tracklist de leur première mixtape, avec les participations de Isha et Laylow.

Rendez-vous le 17 juin

Fondé en 2013 par le danseur Leo Walk, la marque de vêtement streetwear Walk In Paris se lancera prochainement dans une nouvelle aventure avec la sortie de leur première mixtape sobrement intitulée Walk Tape volume 1 et réunissant l'entourage de la marque.

En effet, après la sortie le 21 avril dernier du premier extrait de celle-ci, Walk In Paris vient de dévoiler la pochette du projet et sa tracklist. Avec les participations de divers artistes notamment Chilla, Nemir, Gracy Hopkins, Sopico ou encore Prince Waly, le public pourra également retrouver le 17 juin prochain, le premier featuring entre Isha et Laylow sur le morceau Chicha ski nautique.

Une collaboration improbable sur le papier mais qui hype déjà (et naturellement) les fans des deux rappeurs.