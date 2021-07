Isha rend visite aux morts dans le clip "MAUDIT"

Le rappeur de BX vient de dévoiler le premier clip extrait de son dernier EP.

par Team Mouv'

Alors que son dernier EP intitulé Faites pas chier, j'prépare un album est disponible depuis le 25 juin 2021, Isha vient tout juste de dévoiler le clip du premier extrait de ce projet, le titre MAUDIT.

Ambiance balade au cimetière

Pour réaliser ce visuel à l'esthétique sobre Isha se met en scène alors qu'il erre sur les sentiers d'un cimetière lugubre, comme une âme en peine . Regard stoïque et flow démoniaque, il continue de développer son univers musical à la fois sombre et rythmé à travers ce clip réalisé par Keasy . Au pied des tombeaux ou sur le terrain de basketball du quartier, le rappeur de BX nous livre son texte comme une malédiction :

On s'crée des équipes, on fait des bêtises à tout âge

Du sang dans les yeux, c'est pas une couronne, c'est des épines

Isha, toujours bien accompagné

A l'écran on retrouve plusieurs personnalités du rap français . On reconnait notamment Limsa d'Aulnay, Stanley Zotres ( manager d'Isha et de Green Montana ) , le rappeurs Li2s et un vétéran du rap : l'ancien du groupe Sniper, Aketo !