Isha lâche son EP "Faites pas chier, je prépare un album"

Isha est de retour avec 8 nouveaux titres en attendant l'album.

Conscient que son public attend comme jamais un nouveau projet, Isha a décidé de leur offrir un petit amuse bouche avant de pouvoir déguster son prochain album . Un EP intitulé efficacement : Faites pas chier, je prépare un album, pour calmer tout le monde ce vendredi 25 juin .

Un EP pour patienter

Très discret depuis plusieurs semaines, Isha s'est "réveillé" et a donc annoncé cet EP seulement 1 semaine avant la sortie pour montrer à tout le monde qu'il charbonne et qu'il prépare bien un nouvel album, mais que ce n'est pas simple et vraiment intense . Bien déterminé à sortir un projet de grande qualité qui marquera un tournant de sa carrière après ses excellents précédents projets : La Trilogie La Vie Augmente.

"J'suis sur le chemin de l’album, ça prend du temps, c'est intense, mais ça avance . J’ai vraiment envie d'vous proposer un projet à la hauteur de votre patience, qui restera dans le temps . . . Il n'est pas question d'vous décevoir !"

Un nouveau chapitre va donc s'ouvrir pour le rappeur belge mais en attendant il propose 8 titres bruts et efficaces avec un feat d'Hatik qui confirment, si besoin était, tout son talent .

