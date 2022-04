Isha dévoile son percutant premier album, "Labrador Bleu"

Isha sort "Labrador Bleu", son tout premier album.

Des fois, il faut savoir prendre son temps avant de se lancer dans le grand bain, c'est le cas de Isha qui a su patienter avant de sortir son premier album.

Le grand saut

Isha n'est pas tout nouveau dans le paysage rap francophone, pour autant il dévoile ce 15 avril son tout premier album, Labrador Bleu. Nommé en l'honneur de la pierre présente sur la tombe de son frère, ce projet est composé de 15 morceaux dont 3 featurings avec Caballero & JeanJass, Limsa d'Aulnay et OG GOLD.

Cet album fait suite à l'excellente trilogie La Vie Augmente débutée en 2017. Dans Labrador Bleu, Isha se confit sur ses doutes, ses peurs ou encore ses erreurs du passé et nous permet de rentrer un peu plus dans son intimité. Comme à son habitude, le rappeur belge nous fait part de sa magnifique plume et prouve qu'il est l'un des rappeurs aux textes les plus percutants/touchants du rap game.

Avec ce premier album, Isha offre un projet de qualité dont les coulisses sont à découvrir dans son passage au Mouv' Rap Club de Pascal Cefran.