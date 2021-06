On a imaginé nos feats rêvés pour SCH

Julien Doré ? Une star de la K-Pop ? Et après ? Histoire de poursuivre l’ élan, on s’est amusé à réfléchir aux collaborations de rêve que pourrait nous proposer SCH à l’avenir.

par Jérémie Léger

Les hommes mentent, pas les chiffres . En quelques années de carrière à peine, SCH est parvenu à s’imposer parmi les rappeurs numéro 1 de l’Hexagone. Ses talents au micro, son univers musical cinématographique et ses qualités d’interprétation incroyables lui ont ouvert les portes de la gloire et offert des collaborations prestigieuses . Son aura est telle qu’il a carrément tapé dans l’œil d’artistes auxquels personne n’aurait jamais pensé. Après l’officialisation d’une collaboration aussi chevelue qu’inattendue avec Julien Doré, c’est désormais le chanteur d’un célèbre groupe de K - Pop qui en appelle aux compétences rapologiques du S . A ce compte - là, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

Il y a peu, on vous proposait une sélection des battles Verzuz qui auraient le potentiel de faire rêver tout le rap français . Aujourd’hui, on s’est penché sur quelques pistes de collaborations que le rappeur d’Aubagne pourrait explorer . Des connexions les plus plausibles aux plus insolites et improbables, on a ouvert la boite de Pandore . Si un jour l’envie vient à SCH de voguer vers des horizons musicaux plus exotiques, tout est là .

SCH x Julien Doré ©AFP

SCH Feat . Damso

Marché Noir, Loup Noir… Disons - le, les singles promotionnels de JVLIVS II ont été marqués par la noirceur. Quoi de plus logique alors que d’associer SCH avec le MC le plus nwar de la francophonie : Damso . Pour sûr que les fans rêvent de cette collaboration depuis longtemps . Lorsqu’on demande au public avec qui il aimerait voir le S s’associer, le rappeur belge est toujours assuré de finir dans le top 3, si ce n’est top 1 . Normal quand on imagine ce qu’une telle collab pourrait donner : une leçon de kickage en règle sur un prod sombre sur laquelle fuseraient références cinématographiques et punchlines bien sales . Ça ou alors un duo complètement mélancolique .

Quelle que soit la forme qu’il prendrait, un SCH feat . Damso, le monde en rêve, en témoigne les nombreuses discussions sur Twitter à ce sujet . Il y a peu, alors que le Bruxellois sortait son album QALF : Infinity, ce dernier a été surpris à liker un post Instagram du rappeur sudiste . Évidemment, cette action n’a échappé à personne et les fans se sont enflammés en imaginant immédiatement une collaboration entre les deux artistes . Un jour peut - être qui sait ? Et puisqu’on se prend à rêver de collaborations franco - belges, pourquoi pas non plus imaginer un duo SCH / Angèle ? On a déjà des étoiles dans les yeux .

SCH Feat . Oxmo Puccino

Les vrais savent, en plus d’être un parolier brillant, Oxmo Puccino est également friand des univers mafieux . On s’en souvient, en 1997, il signait le morceau Pucc Fiction ( Black Mafia ), en collaboration avec Lunatic, le duo historique formé par Booba et Ali . Partant de là, pourquoi ne pas imaginer un Pucc Fiction Partie 2 en feat avec SCH ?

L’idée est moins saugrenue qu’il n’y paraît puisqu’en regardant bien, ce n’est pas la première fois qu’Oxmo fait le pont entre les générations . Pour les vingt ans de son classique premier album Opéra Puccino, il avait invité Rémy, Pit Bacardi, Jazzy Bazz & Demi Portion sur le remix 2018 de « 24h à Vivre » . Un remix 2021 de « Pucc Fiction » avec le S, en voilà une brillante idée .

Sans compter que les deux artistes apprécient leurs univers respectifs et se respectent mutuellement . L’an dernier, Oxmo avait même rendu hommage à Schneider en reprenant les paroles de son morceau La Nuit, lors d’une de ses désormais traditionnelles prises de parole dans Clique sur Canal + . Une collaboration entre les deux serait donc la suite logique, d’autant que SCH a déjà cité Oxmo comme faisant partie de ses collaborateurs rêvés avec Lino .

SCH Feat . Laylow

Après le succès de son premier album Trinity, Laylow est retourné dans sa matrice pour esquiver le confinement et la pandémie . Alors que la situation revient progressivement à la normale, il est récemment sorti de l’ombre pour amorcer son retour musical . Pour marquer le coup, il a dévoilé L’Étrange Histoire de Mr . Anderson, un court - métrage d’une vingtaine de minutes façon Tim Burton . Avec lui, un site Internet ultra - kitch, mais rempli d’indice au sujet de son deuxième album à venir .

A partir de là, dans le monde virtuel et conflictuel de Laylow, tous les fantasmes sont possibles, même les collaborations les plus improbables . Et pourquoi pas SCH ? Lui qui n’a jamais caché son amour pour les univers cinématographiques et virtuels en tout genre . Au - delà de leurs passions communes pour les 7eme et 10ème art, ils auraient, avec le recul, tout à gagner à unir leurs forces créatives . Pour sûr qu’une connexion entre le rappeur français le plus côté actuellement et l’un des artistes nouvelle génération les plus innovant du rap game provoquerait un véritable séïsme sur la planète rap . Et nous on veut voir ça .

SCH Feat . Rick Ross

Parce qu’on était évidemment obligé de proposer une collaboration FR / US pour le S . Ce n’est pas la plus originale car d’autres rappeurs français comme Booba et Lacrim l’ont fait avant lui, mais force est d’admettre qu’un duo avec Rick Ross aurait de quoi vendre du rêve. Mais alors que ses homologues ont signé avec lui de gros bangers street, on le voit bien avec SCH, mais dans un tout autre registre .

Depuis toujours, Rozay a brillé dans un style qu’il a lui - même popularisé dès la fin des années 2000, la cigar music . Une formule musicale luxueuse, grandiloquente et cinématographique qu’il a notamment développée dans sa série culte des Maybach Music avec les producteurs J . U . S . T . I . C . E League . Écouter ces morceaux vous fera vous sentir comme le plus riche des parrains, alors imaginez ce que ça donnerait avec un guest comme Julius . On a déjà le clip en tête : les deux artistes sur un yacht en partance du port de Miami, cigare à la bouche, costume de luxe et bijoux apparents et en train de siroter les meilleurs vins et champagnes sous le soleil brillant de Floride . Luxe, mafia et richesse musicale, vous comprenez maintenant pourquoi cette collab est déjà indispensable .

SCH Feat . Cardi B et Nicki Minaj

Restons encore un peu outre - Atlantique histoire d’aller encore plus loin dans la folie collaborative . En souvenir d’une époque où les gens spéculaient à tout - va au sujet d’une éventuelle collaboration entre Drake et Maes, à notre tour d’aller sur ce terrain . Sur une échelle d’improbabilité quasi - totale, on voit SCH s’associer avec les deux Queens ennemies du rap US, Nicki Minaj et Cardi B .

Si les deux Bad Bitches ont fait l’actualité pendant plusieurs mois avec leur violent clash, elles ont a priori enterré la hache de guerre depuis . Elles ont beau avoir officialisé la paix en faisant le job sur Motorsport des Migos et Up, le single de Cardi avec Megan Tree Stallion, on a peur qu’elles craquent et se crêpent le chignon de nouveau .

C’est là qu’interviendrait le S, en tant que médiateur artistique entre les deux artistes . Fermez les yeux et imaginez le truc : un clip complètement barré mêlant univers mafieux et contenu sexuellement explicite dans lequel les trois artistes kickeraient sec à la gloire de leurs modes de vie respectifs. Bon ok, on part un peu loin, mais rien qu’en imaginant SCH claquer les fesses en plastique des deux demoiselles avec sa longue chevelure, on sait déjà que la collab ferait un carton dans les charts mondiales .

SCH Feat . Léa Castel

Chanteuse incontournable de la fin des années 2000, Léa Castel a sublimé de ses refrains les morceaux de nombreux rappeurs, Soprano, L’Algérino, Fianso ou encore Lacrim peuvent en témoigner . Outre ses talents vocaux indiscutables, la Marseillaise est aussi une brillante pianiste et une compositrice hors - pair . Ces dernières années, elle a mis ses talents au service de nombreux artistes urbains comme Gringe et plus récemment, Soso Maness . Qu’il s’agisse de chanter avec lui ou lui composer une instru au piano, pour sûr que la patte de Léa saurait se marier brillamment avec l’univers de SCH . On les voit déjà s’associer sur un morceau mélancolique .

En début d’année, elle a annoncé son retour imminent avec un nouvel album, treize ans après son premier, Pressée de Vivre . Parmi les singles déjà dévoilés du projet, on retrouve « Lovely », un titre en collaboration avec Jul . Voir le S figurer à son tour sur la tracklist n’apparaît alors pas si absurde . Entre artistes marseillais, il faut se soutenir après tout .

SCH Feat . Une légende de la chanson française

Féru de musique en tous genres, SCH a depuis longtemps fait part de sa volonté d’un jour faire un album de variété française. Élevé par son père aux morceaux de Joe Dassin, le natif d’Aubagne a toujours été sensible à la chanson française traditionnelle . Avec un tel projet en tête, il faudra forcément frapper un grand coup en collaborant avec une légende du genre . Une fois ce constat dressé, les possibilités semblent infinies : une balade à la guitare avec Laurent Voulzy et Alain Souchon, une claque rock’n roll avec Eddie Mitchell, une lamentation poignante avec Jean - Jacques Goldman et que sais - je encore . Pourquoi se fixer des limites ?

Dans une interview, le S confiait également être un immense fan d’Elton John . Après la chanson française, une collaboration avec l’icône britannique façon Stan d’Eminem ou Ghetto Gospel de 2Pac ? Bien sûr qu’on en rêve ! Mais il faut savoir raison garder .

SCH Feat . Bengous & Tonton Rudy

Histoire de s’offrir une bouffée d’oxygène après toutes ses émotions, on se plaît à imaginer SCH lâcher prise et s’offrir une collaboration déjantée avec Bengous . En plus d’être consultant sportif connu pour ses débriefs délirants des matchs de l’Olympique de Marseille, l’influenceur s’est déjà à plusieurs reprises essayé à la chanson . Non contant d’avoir signé des titres légers à succès comme « Tté la famille ! », « Ou tié Bébé ? » et « C’est La Night », le youtubeur a également participé au remix écolo de « Bande Organisée du collectif Clean My Calanques .

Avec tous ces éléments mis ensemble, voir le S s’associer au B pour un titre 100 % marseillais . Allez, et histoire de rendre le morceau légendaire et pousser le délire jusqu’au bout, on signe même pour un caméo de Tonton Rudy dans le clip. Mais si vous savez, celui qui s’est offert un buzz monumental l’an dernier en reprenant en playback le couplet de SCH sur « Bande Organisée » . Oueskon va ? Keskonfait ? Arrêtez les gars, vous n’imaginez pas à quel point une connexion Bengous X Tonton Rudy X SCH, casserait Internet .

Rudy x SCH

SCH Feat . Rockstar Games

Au - delà de la musique, pourquoi ne pas imaginer SCH briller pour le dixième art ? Voir apparaître certaines de ses chansons dans un jeu vidéo serait déjà une magnifique consécration pour le S, mais on parle là d’une collaboration plus concrète . Une collaboration hautement improbable certes, mais complètement dingue sur le papier . Allez, soyons fous ! Travis Scott a eu son alter ego dans Fortnite, Keanu Reeves a été l’égérie de Cyberpunk 2077, osons défendre nos couleurs et nos artistes numéro 1 en militant pour que SCH devienne un personnage dans GTA VI ! Avouez que ça serait carrément incroyable les mecs .

Blague à part, quitte à rester dans le domaine du jeu vidéo, on en place une pour Yoko Shimomura . Compositrice japonaise principalement connue pour avoir signé les magnifiques musiques de la série de RPG Kingdom Hearts, on imagine déjà SCH rapper avec ses tripes accompagné de sa virtuosité au violon et au piano . Sachez par ailleurs que l’artiste nipponne a déjà mis les pieds dans le monde du rap puisqu’elle a composé une instru en hommage à XXXTentation sur la version deluxe de son album « ? »

SCH Feat . Mcfly & Carlito

Vous pensiez qu’on avait déjà complètement craqué et touché le fond ? Attendez, il nous reste une cartouche . Un featuring de SCH avec McFly et Carlito . Tu l’avais pas vu venir celle - là avoue ?

Les deux youtubeurs star de Webédia ont réussi à avoir un feat avec Emmanuel Macron donc après ça, on se dit que tout est possible . Après la chanson pour sensibiliser aux gestes barrière et le concours d’anecdotes présidentiel, on voit déjà le S rapper avec toute la clique de 13 Organisé si jamais l’OM se qualifiait en Ligue des Champions la saison prochaine . Non bien sûr, ça n’arrivera probablement jamais et c’est tant mieux .

Quoi que… Et pourquoi pas après tout ? On se souvient par exemple d’Orelsan qui pour la promo de son album Le Chant des Sirènes était apparu dans une vidéo de Norman . On a aussi Vald qui s’est récemment connecté avec Gotaga, sans oublier Lorenzo qui s’est associé avec David Lafarge dans le cadre de sa stratosphérique vente aux enchères de cartes Pokémon . Signe que la hype derrière ce nouveau business est énorme chez les rappeurs, on a récemment vu l’Algérino apparaître dans une vidéo d’ouverture de boosters de Michou . Comme quoi, tout est possible on vous dit .

Une fois toutes ces collaborations mises sur le tapis, avouez mes gâtés que ça serait carrément incroyable d’en voir ne serait - ce qu’une se concrétiser . Si par miracle l’une d’entre elles arrive un jour dans nos casques, vous pourrez dire que vous l’aurez vu ici en premier .