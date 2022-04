"Il va piquer un peu" : Médine annonce un 9ème morceau "Enfants du destin"

Médine tease son nouveau titre issu de sa série "Enfants du destin".

par Team Mouv'

Toujours très engagé, Médine dévoilera prochainement un nouvel épisode de sa mythique série de morceaux Enfants du destin, uniquement disponible en bonus sur une des éditions de l'album physique.

"Le prochain il va piquer un peu"

Alors qu'il dévoilera son prochain album intitulé Médine France le 13 mai prochain, Médine a également préparé une bien belle surprise. Si on l'a retrouvé dans le premier extrait éponyme plus engagé que jamais, le rappeur du Havre a déjà donné le ton de son futur projet dans lequel un nouveau titre d'Enfants du destin devrait y figurer en bonus.

En effet, si nombre de fans l'attendent, celui-ci vient de teaser, ce 21 avril, la suite de sa légendaire série, devenue une véritable tradition dans ses albums. Lancée en 2004 avec les premiers morceaux retraçants les vies de Sou-han et David, celle-ci raconte (et dénonce) les drames vécus par des enfants fictifs aux quatre coins du monde, issus de peuples et d'époques différentes, que la vie n'a pas épargnés.

Abordant des thèmes comme la guerre, les génocides, la haine ou encore la colonisation, ses textes à l'empreinte très crue ont marqué la carrière du rappeur qui prévient sur Twitter "le prochain il va piquer un peu".

Si ce 9ème morceau ne prévoit pas, pour le moment, d'être sur les plateformes, les fans pourront retrouver l'histoire de Yasser en bonus sur le CD édition collector Médine Monde.