"Il m’a fait une vraie passe D là" : rencontre avec le rappeur qui a remplacé Nekfeu au concert de Dinos

Thomas alias Rzcla, un jeune rappeur lyonnais, a interprété sur scène à Lyon avec Dinos le hit « Moins un », pour remplacer Nekfeu.

par Faouzi Tritah

Thomas a découvert Dinos avec le classique Imany en 2018. Dès l’annonce de sa tournée, l’étudiant de 17 ans a pris une place. Le soir du concert, il se positionne bien devant pour profiter un maximum. "Je voyais qu’il me regardait avec insistance", déclare t-il avant que Dinos fasse signe à son équipe de le faire monter sur scène.

Au bon endroit au bon moment

Rzcla se retrouve sur scène "sans trop comprendre ni comment ni pourquoi !". Un bref échange s’engage, "depuis le début du concert, je te vois tu connais mieux les paroles que moi" lui lâche Dinos, "tu vas être Nekfeu !". Le jeune lyonnais est dépassé "Il me passe le micro et c’est parti".

« Tu connais les paroles mieux que moi ! » Dinos

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Sur scène, l’étudiant rappe les parties de Nekfeu "j’ai eu un peu le trac mais c’est surtout l’adrénaline, mais le public a été super bienveillant et ça m’encourageait à faire le truc bien."

« Je vivais le truc à fond ! » Rzcla

Un check et une accolade plus tard, Rzcla retourne dans la foule "je me suis dit "qu’est-ce qu’il vient de se passer ?!"". Après le concert, il retrouve Dinos avec d’autres fans. "Il m’a dit : "j’espère que ça t’a fait kiffé !"". Thomas lui dit que oui et prend une photo "dommage que la lumière n’était pas ouf !".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une rampe de lancement pour sa carrière dans le rap

Depuis un an, Rzcla s’est mis à fond dans l’écriture et le rap. "Ça me motive beaucoup !", il a gagné des abonnés sur ses réseaux et surtout sur Twitter "C’est déjà fou ce qu’il a fait pour moi, j’en attends pas plus, je n’ai pas envie de faire le profiteur".

« Il m’a fait une vraie passe D là ! » Rzcla

"J’irai à son concert s’il revient à Lyon et à Bercy s’il en fait un » assure Thomas. Encore au premier rang ?