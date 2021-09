Il imagine un feat Damso x SCH, et c'est une dinguerie

Intitulé "Minotaure", PNL World nous offre une collaboration entre Damso et SCH.

par Team Mouv'

PNL WORLD n'en est pas à son premier coup d'essai . Il y a quelques mois, le même compte nous avait offert une magnifique collaboration entre PNL et Daft Punk. Et cette fois, on a le droit à un incroyable remix entre Damso et SCH . Et souvenez - vous, sur Mouv' on avait imaginé nos collaborations rêvées pour SCH, et on avait évidemment pensé à Damso . Heureusement, PNL World a donné vie à cette collaboration .

Place au Minotaure

Ce crossover inédit s'intitule Minotaure et est divisé en trois parties, pour une durée de 3'49. Evidemment, PNL World a repris des couplets des deux rappeurs pour les accorder et les assembler sur des productions inédites . Le résultat est vraiment fascinant, et ce remix nous permet d'imaginer une potentielle collaboration entre les deux rappeurs .

En attendant que le vrai feat arrive ( on croise les doigts ) , découvrez Minotaure ci - dessus .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix