ICO lâche le clip ultra esthétique "Dis pardon"

ICO est de retour avec le clip de "Dis pardon" !

Il en a fait du chemin ICO. En 2019, il sortait Petit con, un album contenant des titres comme Siri 3 ou encore Dedicace qui aujourd'hui encore performent ultra bien sur les plateformes de streaming . Il est aussi passé par Mouv' à deux reprises, notamment à Mouv' Rap Club pour présenter son morceau BBJTM. Aujourd'hui, il revient avec un nouveau clip pour Dis pardon, morceau sorti le 10 février !

Identité visuelle forte

C'est comme si chaque plan avait été pensé pour répondre à une recette visuelle ultra efficace . Celle - ci est semble tout miser sur la géométrie avec des plans tout en lignes ultra épurées et en couleurs pétantes : différents objets aux lignes clairement définies se superposent via un jeu de couleurs qui accentue les contrastes . Le résultat est esthétiquement très satisfaisant . Ainsi, de nombreux plans montrent ICO en rouge ou en rose sur un toit dont on ne voit qu'un pan très droit qui se détache lui - même sur un ciel complètement bleu uniquement zébré de la trace d'un passage d'avion .

Cette identité visuelle forte, avec peu d'éléments sur chaque images mais tous impossibles à rater, va de paire avec une instru aux basses très présentes et un flow tantôt saccadé tantôt fluide mais toujours complètement détendu. Du côté des paroles, ICO enchaine les punchlines qui font sourire sur des kilomètres en toute décontraction : "tu dis partout que tu me connais, espèce de co * * * * * j'me connais même pas" .

On dit chapeau l'artiste, on a hâte de voir la suite . Vous pouvez retrouver son passage à MRC juste ici :