ICO et Just Riadh t'emmènent danser dans le clip "Señorita"

ICO a balancé le clip "Señorita" en featuring avec Just Riadh !

par Team Mouv'

Ils paraissent loin les jours où on pouvait aller danser . . . c'est peut - être pour nous sauver de cette nostalgie que le rappeur ICO a dévoilé le clip Señorita, dans lequel il s'ambiance comme un dingue aux côtés du seul et unique Just Riadh !

Le clip s'ouvre sur Just Riadh qui attend, sapé comme jamais, de pouvoir rejoindre son poto à une soirée qui s'annonce mémorable . Au bord d'une piscine et très bien entourés, les deux acolytes dansent au son d'une instru ultra entrainante . Le refrain est simple et redoutablement efficace : on l'imagine déjà sur toutes les bouches. La réalisation est soignée : les couleurs vives et les plans rapides et créatifs rendent le tout très énergique .

M'appelle pas mon khouya, poto dis moi t'étais où quand j'étais dans l'brouillard ?

C'est simple, c'est la piqure d'énergie dont nous avions tous besoin . Sur certains des plans, on croit reconnaitre le lieu où ICO avait tourné son clip déjà très esthétique Dis pardon. Et si vous l'avez loupé, ICO était l'invité de Pascal Cefran, Céline et Fif dans Mouv' Rap Club le 27 janvier dernier !