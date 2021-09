Ichon pousse sa réflexion autour de l'argent et dévoile le puissant "Liquide"

Ichon surprend une nouvelle fois ses fans avec un nouvel inédit pour la réédition de "Encore + pour de vrai" bientôt disponible.

par Team Mouv'

Le bon gamin est de retour ! Après avoir été plus sensuel que jamais dans son dernier clip "Mélange", Ichon compte bien marquer ce début de rentrée à l’occasion de la sortie de sa réédition intitulée “Encore + de vrai”, et il commence fort avec le clip du second extrait “Liquide”.

Une nouvelle réalisation, comme à son habitude léchée, au format 9:16 réalisée par Laurent Aspesberro, avec une longue introduction.

"L’argent tue les gens"

Fidèle à lui même et tout en authenticité, l’artiste, cette fois en tenue d’ouvrier pour le bricolage de l'estrade sur laquelle il montera ensuite, se livre durant les 2 premières minutes de la vidéo et ouvre le débat philosophique autour de la monnaie avec cette problématique de rester authentique lorsque l’agent rentre en jeu . . .

"Tu dois montrer ta gueule pour que ça fonctionne ! Je sors de mon confort, mais cet inconfort, c’est la sécurité financière, la sécurité industrielle . C’est une chanson qui sera facile à écouter pour la plupart des gens . Je fais tout mon possible pour ne plus être influencé par les chiffres . Ça m’a éloigné de moi - même . L’argent tue les gens . Mais sans argent je ne pourrais même pas le chanter . Je recherche l’équilibre afin d’être Encore + Pour de vrai . "

Le chanteur de Montreuil très reconnaissable de par son style et sa coupe, entre ensuite dans le vif du sujet sur cette prod drill planante percussionnée . Un egotrip méditatif autour des billets et de la vie qui fera grandement plaisir à ses supporters .

La réédition “Encore + pour de vrai” est déjà dispo en pré - commande, découvre la cover colorée ci - dessous . 9 chansons supplémentaires attendues donc pour le 10 septembre .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ichon sera aussi en concert à La Cigale, le 21 janvier 2022 . Tout s'annonce bien .