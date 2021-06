Ibra TV veut toujours se battre avec Logan Paul : "si je gagne, je rentre en France avec ta copine"

Mauvaise nouvelle pour Logan Paul, IbraTV est sur ses côtes !

par Team Mouv'

Alors qu'il a été question pendant un moment d'un combat entre Logan Paul et IbraTV en août 2020 avant que l'américain ne préfère affronter Floyd Mayweather, on dirait qu'IbraTV ne l'a pas oublié ! Sur ses réseaux sociaux, le youtubeur d'origine Tchétchène multiplie les provocations et les vannes, mais on dirait que Logan flippe un peu .

IbraTV veut Logan Paul

Depuis son combat face à Floyd Mayweather, le frère ainé de la famille Paul fanfaronne sans arrêt sur les réseaux . Mais en grand amateur de sports de combats qu'il est, IbraTV sait bien qu'il aurait ses chances face au frangin Paul . Il se dit visiblement prêt à l'affronter sur un ring de boxe comme dans une cage de MMA et il le trolle comme jamais ! Et attention, Ibra n'est pas aussi gentil que Floyd, "si il me fait des câlins comme avec Floyd je vais lui arracher l’oreille, je pèse mes mots les gars" promet - il !

IbraTV peut - il venger la Boxe ?

Sur les réseaux sociaux, IbraTV a demandé à sa communauté de se mobiliser pour l'aider à forcer l'américain à accepter le combat : "Les gars, on dirait vous êtes contre moi, vous devriez au contraire me soutenir quand je force, vous avez pas envie que je démonte lui et son frère ? !" s'étonne Ibra . Si notre Tchétchène préféré parvenait à obtenir une signature de Logan pour un combat, il pourrait bien devenir celui qui punira l'influenceur qui a tant fait souffrir la boxe anglaise ces derniers temps . . . Greg Godefroy t'en parlait dans l'émission La Frappe, diffusée le 7 juin dernier .

Allez Ibra, débarrasse nous de ça !