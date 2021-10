IAM va payer les tests antigéniques de leurs fans pour leurs concerts.

par Team Mouv'

Akhenaton a donné une interview à propos des restrictions sanitaires qui a fait le buzz . Cette fois c'est IAM au complet qui s'est réuni pour annoncer sa décision pour sa future tournée : ils vont payer les tests antigéniques de leurs fans pour leurs concerts .

IAM paye sa tournée

Le 29 septembre, le Premier ministre, Jean Castex annonce que les tests PCR et antigéniques ne seront plus remboursés dès le 15 octobre pour les non - vaccinés ou pour ceux qui n'auront pas ordonnance.

Pour leur tournée intitulée Warrior Tour à l’Olympia le groupe a eu l'idée de "prendre en charge les tests antigéniques à l'entrée de ( leurs ) concerts pour toute personne qui ne disposent pas de passe sanitaire" . Akhenaton, Shurik'n, Kheops, Saïd, Imhotep se sont réunis dans une vidéo postée sur Instagram ce 5 octobre pour annoncer la nouvelle à leurs fans .

Ils ont souligné qu'ils ne sont "pas des antivaxx" mais prônent "la liberté individuelle"__ . Les padre du rap français veulent que leur tournée qui débute le 14 novembre prochain soit "ouvert ( e ) a tous sans distinction de couleur, de sexe, de religion, de niveau social" .

