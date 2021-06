IAM balance un clip "pour l'amour de la musique" en hommage à DJ Mehdi

IAM revient dans la course avec le clip "Feeling"

par Team Mouv'

Deux ans après leur dernier album Yasuke paru en 2019, IAM a continué à travailler dur et sortira l'EP Première Vague le 25 juin prochain . Si ce dernier album nous a laissé avec 16 titres incroyables dont des featurings avec JMK$, le fils d'Akhenaton, Kalash, Faf Larage ou Femi Kuti, le nouveau projet risque de créer lui aussi un tsunami dans le rap game . Le groupe mythique du rap français fait son grand retour "pour l'amour de ( leur ) musique" avec un EP très attendu .

Pour l'amour de la musique

Le nom du prochain bijoux de IAM intitulé Première Vague fait écho à la période de pandémie et le premier clip de cet album en fait aussi référence . Salle de concert vide, on voit le groupe déambuler dans le noir comme des ombres . Pas de public, pas de concert moins de musique live, c'était malheureusement notre quotidien depuis quelques mois . Mais comme ils le disent dans leurs lyrics, ils sont là pour "redonner le sourire" avec le titre Feeling .

Dans ce nouveau morceau, les artistes rappent sur une instru old school comme one les aime . On découvre sur le single Feeling un Shurik'n à la voix groovy et soul sur une instru signée Amine Edge & Dance . Dés l'intro IAM rend hommage à leurs "frères" dont DJ Mehdi, producteur du label Ed Banger et ancien membre de la Mafia K'1 Fry décédé il y a maintenant 10 ans . DJ Mehdi a composé des morceaux intemporels aux côtés d'Oxmo Puccino, Booba, Cut Killer . Indétrônable, l'ancien ministre de la culture Frédéric Mitterand avait fait ses éloges : "cet artiste venu du rap, toujours chaleureux et discret, avait su faire résonner la musique électro à la française à travers le monde__ . "

Toujours porteur d'espoir, dans ce titre leur rap reste old school et rempli de sens : "fini les wesh et les Yo - Yo, les clichés insipides" . "__De crapauds de quartier on est devenus princes de la villes", avec cet extrait du nouvel EP, le groupe peut garder sa couronne .

Le clip est à découvrir sans plus attendre pour environ"4 minutes de bonheur" .