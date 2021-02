Hugo TSR est de retour avec un album intense et authentique "Une vie et quelques"

Hugo TSR dévoile son nouvel album.

par Team Mouv'

Après 3 ans d'absence, Hugo TSR fait son grand retour avec un nouvel album intitulé Une vie et quelques, composé de 10 titres .

Le retour du boss du rap indé

Discret et authentique, le rappeur parisien avait lâché un premier extrait de ce projet juste au début du premier confinement en mars 2020, comme ça, par surprise . Quelques longs mois plus tard, c'est le titre Sensei qui a été clippé pour annoncer la sortie d'un nouvel album prévu ce vendredi 19 février. L'attente est terminée et c'est donc le grand jour pour Hugo et ses fans toujours aussi fidèles, puisque Une vie et quelques est disponible sur les plateformes de streaming .

Au programme de cet album court mais intense : 10 titres produits par Swed CMF, Goul MDC, Beateljouss, Art Aknid et Hugo lui - même, où ce dernier rappe comme il sait si bien le faire avec sincèrité et authenticité, clairement, sa marque de fabrique . Pour terminer en beauté, le rappeur du 18ème livre un titre festif à sa façon ( accompagné du clip ) et trinque pour ses potes, proches . . . "On va sûrement crever en ville, alors à la nôtre" .

Malgré sa discrétion, le anti - héros du rap français fascine toujours autant, 20 ans après ses débuts, et ses deux derniers albums ont même été sacrés disques d'or. Pas mal pour un rappeur totalement indépendant .

