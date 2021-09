Hornet La Frappe se livre dans le clip "Main de Fer"

Hornet La Frappe est de retour avec un nouveau clip "Main de Fer".

par Team Mouv'

Hornet La Frappe continue la promo de son dernier album Toujours nous - mêmes, sorti le vendredi 27 aout dernier, avec un nouveau clip pour Main de Fer . Avec ce morceau, le rappeur du 93 nous rappelle ce qui fait sa force : son écriture et son univers authentique .

Hornet, l'authentique

Dans Main de Fer, le talent de l'écurie Rec 118 se livre à cœur ouvert et sans langue de bois sur la vie, la rue et même l'amour . Une vision juste sur la vie au quartier, où le seul objectif est de s'en sortir pour avoir la vie qu'on veut . Pour le clip, l'esthétique est en noir et blanc pour appuyer le texte : balade en RS, prise de vue au quartier, la recette se veut simple car le plus important c'est la plume et le message qui s'en dégage .