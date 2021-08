Hornet La Frappe : Maes, Ninho, Dwen sur son album "Toujours les mêmes"

Le rappeur du 93 Hornet balance la tracklist de son prochain opus "Toujours les mêmes".

par Anissa Echaïeb

Quelques semaines après avoir balancé le clip ténébreux de La Peuf 5 en collaboration avec le réalisateur Hustler Game, le talent de l'écurie Rec 118 Hornet La Frappe a dévoilé l'inédit clippé Kedaba réalisé par Leila Sy .

La Peuf ne s'arrête pas là et annonce la tracklist de son prochain album Toujours nous - mêmes en rappel de son premier album Nous - mêmes.

Pour ce projet prévu pour le 27 août 2021, Hornet nous prépare 14 titres dont des featurings bien lourds . Au casting : Maes, Ninho et son petit frère Dwen .

Main de fer Charcleur Kedaba Image Maison d'arrêt ( Ft . Maes ) Sors de mon sommeil Raton Riche comme 1 Tuche ( Ft . Dwen ) Machiavélique Reste comme t'es Gasolina ( Ft . Ninho ) D'un trait Schott Jasmin

Hornet en live à La Place pour Mouv' Rap Club !

Il y a quelques mois, on avait eu le plaisir de recevoir Hornet La Frappe en direct de La Place Hip - Hop à Paris dans le cadre de l'émission Mouv' Rap Club. Après avoir discuté à l'antenne avec Céline, Fif' et Pascal Cefran, Hornet et son gars Zikzo nous avaient régalé avec une petite performance en live . Si t'as raté ça, tu peux revoir la captation sur notre chaine YouTube Mouv'