Hornet La Frappe et Maes rident en lambo sur "Maison D'arrêt"

Hornet La Frappe invite Maes sur le titre "Maison D'arrêt" extrait de l’album à venir le 27 août.

Hornet La Frappe drop petit à petit de nouveaux titres présents dans son futur album intitulé Toujours les mêmes prévu pour le 27 aout. Il nous a déjà régalé avec son premier single Kedaba et revient à la charge aux côtés de Maes sur Maison D'arrêt .

Lambo, hélico et bedo

Les deux acolytes se retrouvent dans une villa luxueuse pour le clip de Maison d'Arrêt, bien loin des murs froids des établissements pénitenciers . Au menu : palmiers, course en lambo jaune poussin, voiturette de golf et hélicoptère privé .

Les lyrics sont plutôt bresom : "Mon cœur est noir, mes soucis s'empilent comme mes liasses". Mais le décor et la prod de Baille Broliker sont bien ensoleillés : Maison d'Arrêt, a comme des airs de hit d'été .

En plus de Maes, le rappeur du 93 a aussi invité sur le tournage son petit - frère Dwen qui a aussi le rap dans le sang . Un clin d'œil à son premier couplet : "J't'envoie mon p'tit reuf qui t'ravitaille . "

A la fin on apprend que cette virée en lambo et en hélico n'était qu'un doux rêve et les deux potes se retrouvent loin de la vida loca entre les quatre murs . . . de la maison d'arrêt .

