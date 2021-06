Hornet La Frappe dévoile le clip ténébreux "La Peuf 5"

Hornet La Frappe est de retour avec le clip "La Peuf 5".

Après avoir balance La Peuf 5 sur toutes les plateformes ce 2 juin 2021, Hornet La Frappe vient tout juste de nous dévoiler l'excellent visuel qui accompagne sa tuerie. En collaboration avec le réalisateur Hustler Game, le talent de l'écurie Rec 118 revient en grandes pompes, déterminé comme jamais .

Un visuel sombre et réaliste

Les caméras d'Hustler Game ont filmé des images presque terrifiantes pour ce nouveau clip d'Hornet . Le rappeur d'Épinay - sur - Seine apparait entouré d'individus tatoués de la tête aux pied et aux regards bien menaçants. Forcément, la "Peuf" attire les pires gangsters qui n'hésitent pas à se déchirer les uns les autres pour réussir à monter .

Entourés de tous ces personnages intimidants, Hornet La Frappe rappe un texte teinté d'égotrip et de mélancolie sur une instrumentale archi - lourde signée BBP. Presque blazé, il fait l'inventaire des galères qui accompagnent la vie de rue qu'il a laissé derrière lui :

Hornet en live à La Place pour Mouv' Rap Club !

Il y a quelques mois, on avait eu le plaisir de recevoir Hornet La Frappe en direct de La Place Hip - Hop à Paris dans le cadre de l'émission Mouv' Rap Club. Après avoir discuté à l'antenne avec Céline, Fif' et Pascal Cefran, Hornet et son gars Zikzo nous avaient régalé avec une petite performance en live . Si t'as raté ça, tu peux revoir la captation sur notre chaine Youtube Mouv' .