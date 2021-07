Hornet La Frappe balance l'inédit "Kedaba"

Nouvel extrait clippé pour La Peuf avec le morceau estival "Kedaba"

par Anissa Echaïeb

Hornet La Frappe est de retour . Quelques semaines après avoir balancé le clip ténébreux de La Peuf 5 en collaboration avec le réalisateur Hustler Game, le talent de l'écurie Rec 118 revient en grandes pompes, déterminé comme jamais .

Cette fois - ci c'est avec un nouvel extrait inédit et clippé : Kedaba. "Kedaba" signifie menteuse en arabe et pour ce son estival, Hornet s'est offert un visuel signé la talentueuse Leïla Sy .

Sous une prod de BBP, Baille Broliker et Djamel Chouchane, La Peuf envoie son morceau de l'été . L'arrivée d'un nouveau projet qui s'annonce ?

Hornet en live à La Place pour Mouv' Rap Club !

Il y a quelques mois, on avait eu le plaisir de recevoir Hornet La Frappe en direct de La Place Hip - Hop à Paris dans le cadre de l'émission Mouv' Rap Club. Après avoir discuté à l'antenne avec Céline, Fif' et Pascal Cefran, Hornet et son gars Zikzo nous avaient régalé avec une petite performance en live . Si t'as raté ça, tu peux revoir la captation sur notre chaine Youtube Mouv'