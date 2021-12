Hip Hop Symphonique 6 : mate le show en exclusivité sur Canal +

C'est avec un immense plaisir qu'on vous annonce la diffusion du show Hip Hop Symphonique 6 sur Canal +.

par Team Mouv'

Après vous avoir fait écouter le show exceptionnel Hip Hop Symphonique 6 le 27 novembre dernier sur notre antenne, on vous annonce la diffusion du concert le 22 décembre sur Canal +.

Un show exceptionnel pour les fêtes

Pour vous faire vivre pleinement l'expérience Hip Hop Symphonique Canal + diffusera sur sa chaine le show Hip Hop Symphonique le mercredi 22 décembre à 22H50. Pour cette 6ème édition, on a fait appel à un casting incroyable : Bisso Na Bisso, Dinos, Doria, Benjamin Epps, Mc Solaar et la surprise du chef : Laeti. Tous ces artistes ont revisité des titres de leur discographie avec Issam Krimi et l'orchestre Philarmonique de Radio France. Le résultat est encore une fois à la hauteur de l'évènement et on est ravis de vous diffuser ces sublimes images via la chaine Canal +.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mouv' et Canal + vous régalent 2 jours avant Noel, cette année !