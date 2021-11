Hip Hop Symphonique 6 : écoute le show uniquement sur Mouv'

Le 27 novembre, écoute en exclusivité sur Mouv' Hip Hop Symphonique 6.

par Team Mouv'

On se remet à peine de nos émotions . . . la 6ème édition de notre show Hip Hop Symphonique qui a eu lieu le samedi 20 novembre à l'Auditorium de Radio France a encore une fois tenu toutes ses promesses .

Journée spéciale Hip Hop Symphonique

Issam et l'orchestre Philarmonique de Radio France, ont délivré une copie parfaite et ont réinventé les morceaux de Benjamin Epps, Dinos, Doria, MC Solaar, Laeti et Bisso Na Bisso qui ont fait le show comme jamais . Seuls les spectateurs sur place ont pu profiter de ce concert exceptionnel mais heureusement on vous fait découvrir le show le samedi 27 novembre à 18h30 sur Mouv' . 1h30 de Hip Hop Symphonique à ( ré ) écouter exclusivement chez nous .

En plus de la rediffusion de la 6èmé édition, on vous diffusera toute la journée des titres des éditions précédentes . C'est Noel avant l'heure, avec cette grosse journée spéciale Hip Hop Symphonique !