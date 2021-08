Hill G dévoile son nouveau clip "En Marge", tourné pendant le Demi Festival

D'une pierre deux coup, Hill G profite de son passage dans la ville de Sète pour dévoiler le clip très chill "En Marge".

par Team Mouv'

Après 5 ans d'absence depuis Modus Operandi, Hill G a repris du service en solo et remet le boom bap à l'ordre du jour . Après Hall of Fame, Mensonges et Make up, Paris 20ème OG, Tom & Jerry, Ta tête dans un bucket et plusieurs autres réalisations signées Nano Ville, le membre des X - Men qui rappe maintenant depuis plus de 30 ans vient d'envoyer une nouvelle bombe . Un morceau très chill, intitulé En Marge qu'il a clippé dans la ville de Demi Portion, bien évidemment invité pour le clip avec aussi RKan et Cassidy.

Au programme, une ballade sur le littoral simple et efficace pour illustrer et sublimer l'égotrip super technique de Hill G, sur cette prod paradisiaque signée So Xav qui sent bon le coucher de soleil !

"Plus cool qu'un black viking"

Punchlines, constats, conseils, métaphores, allitérations, le membre du collectif Time Bomb continue d'envoyer le meilleur de lui - même avec des morceaux rythmiquement et lyricalement supers techniques !

Un classique original qu'il a dévoilé en parallèle de sa prestation à la 5ème édition du Demi Festival, dans ce qui est considéré comme l'une des plus belles salles de concert en extérieur d'Europe, le Théâtre de la Mer, à Sète .

