Heuss l’Enfoiré tease son prochain album avec un extrait alléchant

Le rappeur du 92 a partagé sur Snapchat un aperçu de son album à venir.

par Team Mouv'

Ce mercredi 8 septembre, Heuss l’Enfoiré a teasé ses fans en mettant à jour son statut Snapchat pour partager un extrait de l’album qu’il est en train de préparer .

Cela faisait presque un an que Heuss l’Enfoiré se tenait plutôt à l'écart des radars . Depuis 2018 et son arrivée explosive dans le game avec "En Esprit", le deuxième album du rappeur se fait attendre . On l’avait retrouvé l’hiver dernier aux côtés de Vald dans leur album commun "Horizon vertical", qui avait régalé les fans des deux rappeurs, ou en 2021, sur des featurings avec Brulux, Sadek et Sofiane ou encore Bosh cet été . . . mais le rappeur de Villeneuve la Garenne n’avait jusqu’à présent annoncé aucun projet solo .

Un renouveau pour le prochain album ?

C’est à présent chose faite : ses auditeurs ont pu se régaler, mercredi, d’un extrait de plusieurs secondes annonçant le mood du prochain album . On y retrouve l’artiste du 92 en train de lâcher des couplets plus profonds et lyriques qu’à son habitude . Heuss prévient : "même moi j’me surprend ( sic ) " : une exclu qui annonce peut - être un tournant stylistique dans sa carrière .

"Je vous aurai prévenu, l’album est terrifiant", ajoute Heuss l’Enfoiré . Retardé par la pandémie de covid - 19, cet album devrait sortir prochainement, et il annonce du lourd . Le rappeur a eu le temps de peaufiner son travail, et on a hâte de voir ce que ça donne .