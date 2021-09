Hayce Lemsi sur le rap : "on est passé de la sous-culture à la sur-culture"

Hayce Lemsi se confie sur l'apogée du rap dans le docu-série "Terrain" sur Canal + .

Depuis le 18 septembre, le docu - série Terrain est dispo sur Canal + . Réalisé par Céline M’Sili, ex animatrice de Mouv' Rap Club, chaque épisode met en lumière la vie de quartier et ses réalités racontées par les rappeurs eux - mêmes : Soso Maness, Jul, Ninho, Niska .. Ici un extrait de Hayce Lemsi montre à quel point l'image du rappeur a changée .

"On va manger, c'est l'heure" .

Sur Twitter, Canal + a posté ce 20 septembre un extrait de l'interview de Hayce Lemsi où il remet les pendules à l'heure . Sans filtre, il affirme que maintenant le rap "est passé de la sous - culture à la sur - culture" . Selon lui les enfants des personnes les plus influentes de ce monde turn up sur du Travis Scott et du French Montana et " ( n'écoutent ) pas du piano".

Il souligne aussi l'hypocrisie que les rappeurs subissent maintenant que le rap est devenu un courant incontournable et tendance . Quand il est invité à des évènements, il est accueilli en prince alors qu'avant ils traitaient les rappeurs de "singes", de "zoulous". Aujourd'hui tout le monde "mange dans la main" des rappeurs, et les chouchoutent alors qu'il y a quelques années ils étaient méprisés : "ça voulait même pas me donner une serviette" .

Mais comme Hayce le dit, maintenant on lui offre des petits fours et des petites attentions, c'est enfin le moment pour les rappeurs : "On va manger, c'est l'heure" .