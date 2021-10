Hayce Lemsi : son nouvel EP puissant est disponible

Hayce Lemsi balance "En attendant ELV3" et n'a pas pris de pincettes.

par Team Mouv'

Quelques années après Ecorché vif paru en 2019, Hayce revient avec En attendant ELV3, un projet vif et puissant .

Hayce n'a pas blagué

Le rappeur du 17ème mitraille sur 14 titres dans ce nouvel EP disponible ce 1er octobre 2021 . Les featurings sont nombreux : aux côtés de Kay Largo dans RIp, de Kanoé sur Mafia Story, Mister V sur le morceau Pour de bon, ElGrandeToto, et La F dans le son drill Toute l'année.

La Kalash humaine a montré dans ce projet qu'elle a encore des munitions pour frapper le game . Le premier titre Maître Lemsi et le second Ali La pointe balancent de l'egotrip sans filtre . "L'algérien toujours effronté" est dans le ring et ça donne le ton pour le reste de l'album . Attention d'ailleurs après l'écoute de Catapulte, l'instru et le flow de l'MC frappent fort et ne laissent pas le temps de reprendre son souffle !

Un retour aux sources

Le morceau R . A . P . quant à lui est un véritable hommage au plus grands rappeurs français comme Rohff, Sniper, IAM, Kery James, Booba, . . . aucun n'est laissé sur la touche . On peut entendre des extraits de son ancien morceau Medley 2020 . Un amour pour le old school que l'on retrouve dans la prod de Colombe Noir pour notre grand plaisir . Après 10 ans dans le rap Hayce n'oublie pas le passé et ceux qui l'ont inspiré .

"Le maître des lettres" ouvre aussi son cœur en rimes dans plusieurs titres comme Amitié toxique ou bien Ça va aller, un morceau ultra touchant sans oublier d'être percutant : "J'ai perdu du sang, j'ai perdu les miens" .

En attendant ELV3 est u_n EP éclectique sans langue de bois pour nous faire patienter en attendant la sortie d'Électron libre Vol . 3_ !

