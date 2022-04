Hatik tacle BFM : "parlez pas de moi svp, restez sur vos débats de merdes"

Hatik refuse la promo de BFMTV qui partageait son clip.

À l'occasion de sa récente signature dans son nouveau label Epic Records, Hatik a dévoilé son morceau Finir un texte, accompagné de son clip, que BFMTV a relayé à travers un article. Un geste que le rappeur a peu apprécié et il l'a fait savoir à sa manière.

"Restez sur vos débats de merdes sur les femmes voilées"

Alors qu'il annonçait récemment avoir terminé son prochain album, Hatik signait son retour et un nouveau départ avec un nouveau label, ce vendredi 22 avril, en envoyant son nouveau single Finir un texte. Si beaucoup de médias en ont fait la promotion, le partage de BFMTV n'est, quant à lui, pas passé inaperçu aux yeux de l'acteur de Validé, à qui ça n'a visiblement pas plu.

Très souvent critiqué pour leur façon de traiter l'information et notamment le sujet des musulmans en France, BFMTV a reçu les foudres d'Hatik ce 22 avril. En effet, celui qui n'hésite jamais à prendre position sur l'actualité et à réagir sur des sujets tels que le l'islamophobie ou le racisme en France (comme récemment, après la victoire du Sénégal lors de la CAN), a clairement refusé leur publicité.

Dénonçant par ses propos les débats inutiles alimentés par la chaîne d'information en continue au sujet du voile, Hatik a pointé du doigt ce positionnement sur Twitter, clamant également son souhait de ne pas être affilié à cette chaîne "*Parlez pas de moi svp restez sur vos débats de merdes sur les femmes voilées.".*

Une nouvelle prise de parole qui traduit un peu plus de l'engagement du rappeur sur les sujets sociétaux.