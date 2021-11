Hatik sort son album "Noyé", l'émouvante suite de "Vague à l'âme"

Hatik dévoile la suite de "Vague à l'âme" avec "Noyé".

9 mois après la sortie de son album Vague à l'âme, Hatik envoie Noyé, un projet émotionnellement fort et puissant qui ne laissera pas ses auditeurs insensibles .

Hatik enchaîne

L'interprète d'Apash avait dévoilé son album Vague à l'âme le 12 mars 2021. Un album très riche dans lequel Hatik prenait un parti fort, celui de la mélancholie . Pour enrichir ce projet, Clément, de son vrai prénom, vient de sortir un projet de 11 titres qui vient se greffer aux 29 autres de Vague à l'âme, offrant ainsi un projet de 40 morceaux .

Hatik l'avait dit : cet album a été fait "dans les larmes". À l'écoute de Noyé il semble évident que l'auteur d'Angela ne nous a pas menti . En effet, dans les 11 morceaux qui composent le projet on retrouve un Hatik emplie de tristesse et de mélancholie. Même dans des sons à l'instru plus énergique comme oulalala ou ça suffira en featuring avec Eva, le rappeur originaire de Guyancourt aborde des thème sombres et bouleversants .

Avec ces 11 titres, Hatik nous offre un projet profond et touchant qui marquera à coup sûr sa discographie .