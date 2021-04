Hatik : Sir Samuel du Saïan Supa Crew lui chante “Angela”, il est ému

Ça s'est passé dans "LE QG" de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu : surprise pour le rappeur Hatik qui a repris le hit culte de Saïan Supa Crew.

Que de succès pour le rappeur Hatik : rôle d'Apash dans la série Validé de Canal + qui l'a propulsé vers une notoriété grand public, le rappeur a également sorti plusieurs éditions de Chaise pliante et vient de livrer son premier album, intitulé vague à l'âme. Récemment, le rappeur a annoncé un partenariat avec la marque de cosmétiques Garnier, en tant qu'ambassadeur .

Parmi ses succès, son hit Angela certifié single de diamant et inspiré du cultissime morceau de Saian Supa Crew sorti en 1999 . Invité du QG de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, les deux présentateurs lui ont réservé une sacrée surprise ! Ils ont fait venir Sir Samuel du Saian Supa Crew . L'artiste a chanté devant Hatik le morceau entêtant ce qui a ému le jeune rappeur .

Sir Samuel a également donné son avis sur la reprise qu'Hatik a faite des Saian et il a déclaré être : "honoré et a toujours dit qu'il l'était . La chanson appartient au public . Le fait que la nouvelle génération la reprenne sans se soucier de qui la chante et que ce soit une bonne chanson ça m'a suffit"

