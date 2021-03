Hatik revient sur sa période d'alcoolisme : "jusqu'à 1,5 litre de rhum par jour"

Hatik s’est confié sur sa dépendance à l’alcool au début de sa carrière.

par Team Mouv'

Dans les colonnes du média Libération, Hatik est revenu sur une période noire de sa vie . Avant le succès qu'il connaît aujourd'hui, avant la série Validé, qui l'a rendu célèbre dans tout le pays, le rappeur a traversé des moments compliqués dans la vie .

Au cours de l'interview, l'auteur du récent vague à l'âme se confie : "ce n'était pas joyeux, je faisais des conneries . A la maison ça n'allait pas avec mes parents, je n'avais pas de meufs, ce n'était pas la meilleure période de ma vie . " explique t - il . Après un parcours scolaire plus que compliqué, et plusieurs petits boulots comme animateur en centre de loisirs, intérimaire, vendeur ou réceptionniste . Hatik explique qu'il tombe dans la dépendance à l'alcool, pour traverser cette période noire, une consommation qui pouvait aller "jusqu'à 1,5 litre de rhume par jour" dit - il . Il précise avoir arrêté l'alcool du jour au lendemain . Aujourd'hui, c'est dans les échecs qu'il se réfugie, depuis qu'il a vu la série Le jeu de la dame, même s'il ne fait "que perdre" .

La renaissance d'Hatik

Après des années compliquées, l'artiste sort la tête de l'eau grâce à la musique, porté par le projet Chaise Pliante, qui va le faire connaître sur la scène rap. Un an plus tard, c'est la consécration pour l'artiste lorsqu'il incarne le rôle d'Apash dans la série Validé de Canal +. Depuis, le rappeur a sorti plusieurs éditions de Chaise pliante et vient de livrer son premier album, intitulé vague à l'âme. Récemment, le rappeur a annoncé un partenariat avec la marque de cosmétiques Garnier, en tant qu'ambassadeur .