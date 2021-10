Hatik revient en force dans le clip mélancolique de "noyé"

Hatik vient de sortir son nouveau clip, "Noyé", et l'émotion est au rendez-vous.

par Team Mouv'

Hatik a sorti un nouveau clip fort en émotions : noyé, illustré en beauté, est sorti ce vendredi 15 octobre et le rappeur s'y livre plus que jamais .

Cela faisait un moment que l'on avait pas eu le droit à de nouveaux projets d'Hatik . Ce dernier vient d'y remédier : après avoir teasé son nouvel album qui sortira le 19 novembre, Hatik vient de sortir un clip à fleur de peau, noyé. On y retrouve le rappeur de Validé dans un torrent de tristesse, au comble de l'émoi .

Dans noyé, le rappeur de 28 ans nous raconte son combat contre ses démons . Presque entièrement en noir et blanc, le clip a des airs cinématographiques, alternant des plans montrant Hatik solo sur sa moto avec d'autres où le jeune rappeur est littéralement à nu devant la caméra .

Un album "fait dans les larmes"

On était prévenus que le prochain album d'Hatik, nommé après la chanson, serait émouvant, et aurait beaucoup d'évocations à l'eau : le jeune homme avait dit l'avoir "fait dans les larmes". Promesses tenues, puisque l'artiste de Vague à l'âme multiplie les références à la mer, aux larmes et à la pluie, roulant sur à proprement parler sur l'eau .

Après son succès foudroyant et extrêmement rapide suite à son rôle dans Validé, Hatik a connu les extrêmes du succès : dans son titre, il évoque ces hauts et ces bas, évoquant un burn - out et un sentiment général de malaise face à la célébrité .

Un titre très émouvant, illustré en beauté, et qui annonce un album à fleur de peau . Rendez - vous le 19 novembre pour écouter l'album en entier .