Hatik rend hommage à Diam's dans son nouveau clip "à la Mélanie"

Le rappeur Hatik vient de dévoiler son dernier clip intitulé "à la Mélanie".

par Team Mouv'

Dans son tout dernier clip réalisé par Alain et Lucas pour La Sucrerie, Hatik chante en hommage à une légende féminine du rap français : Diam's .

Sur une instrumentale épurée et mélancolique, il aborde le thème de la célébrité ( lui qui a explosé depuis sa révélation dans Validé en 2020 ) et de la difficulté de gérer sa notoriété . Quelques heures avant la sortie de vague à l'âme, son prochain album, Hatik a dévoilé ce clip magnifique .

Validé par Fianso

Sur Instagram, le jeune rappeur a partagé une vidéo dans laquelle il fait découvrir le morceau en exclu à Fianso qui est visiblement séduit par le son : "Enorme ma gueule !" réagit le boss d'Affranchis Music à la fin du morceau .

Hommage à celle considérée comme la plus grande rappeuse française

Anciennement Diam's, Mélanie Georgiades fut l'une des plus grosse vendeuses de disques de sa génération . Entre 2012 et 2013, elle décida subitement de mettre fin à sa carrière pour se concentrer sur d'autres aspects de sa vie, laissant derrière elle une tonne de certifications SNEP, et un public ( encore aujourd'hui ) fidèle .

Blasé par le succès, Hatik comprend le choix que Diams a du faire à un moment dans sa carrière . Plus encore, il l'envisage lui aussi . . .

"J'crois qu'j'vais faire mes bagages, loin d'là, à la Mélanie . "

"j’espère que ce visuel vous plaira et rappellera même quelques souvenirs aux plus anciens d’entre vous" expliquait le rappeur dans le post Instagram qui accompagnait la sortie de ce clip :

L'album arrive !

Mais en attendant qu'il nous fasse "une Mélanie", Hatik compte dévoiler son second album vague à l'âme ce 12 mars 2021 ! Il s'agit d'un projet très attendu qui ne comportera finalement pas de feat avec SCH comme c'était initialement prévu. Fin février, il avait dévoilé la tracklist de vague à l'âme, composée de 28 morceaux .