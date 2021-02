Hatik prêt à tout dans son clip "mer"

Hatik nous revient avec le clip "mer", troisième extrait de son album à venir "vague à l'âme".

par Team Mouv'

Grosse période pour Hatik. Alors qu'en attendant la sortie de son album il sort beaucoup de clips et featurings, le rappeur des Yvelines a été récemment nommé aux Victoires de la musique. Ce 15 février, il vient de nous délivrer le clip mer, troisième extrait de vague à l'âme, premier album de l'artiste .

La vidéo s'ouvre sur une courte introduction dans laquelle on voit et entend Hatik passer un coup de téléphone à sa copine . Visiblement, leur relation n'est pas tout à fait au beau fixe et la conversation prend fin sans que le rappeur n'ait eu les réponses qu'il attendait . Bien décidé à la retrouver et à lui prouver son amour coûte que coûte, il éteint rageusement son téléphone et se met en route sans plus attendre . Nous voilà embarqués dans la course folle d'Hatik jusqu'à la mer.

Je traverserai la mer pour retrouver ton regard

D'abord à pieds dans la ville, il finit par prendre une moto avec laquelle il fait une bonne partie de la route . Bientôt, on le voit dans une station service, à l'affut . Quand l'occasion se présente, il saute dans une voiture laissée sans surveillance et file comme une fusée à travers les montagnes enneigées pour finalement arriver à la mer . Sur une prod' où les basses intenses se marient avec une mélodie toute douce, Hatik nous chante un amour pour lequel il semble prêt à tout .