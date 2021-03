Hatik dévoile son style avec sa collection capsule Bershka

Bershka et Hatik se sont associés pour créer une collection à l'image du rappeur.

Alors qu'il est en pleine promotion de son album à venir Vague à l'âme, Hatik vient de dévoiler un autre projet : une collaboration avec Bershka .

Pour la première fois, le géant espagnol de la mode s'associe à un rappeur français pour une collection capsule inédite .

Hatik x Bershka

Pour sa toute première collection, le rappeur propose une gamme d'une vingtaine de produits, allant du pantalon, au pull, en passant par les chaussures et les accessoires, afin de pouvoir créer des looks complets . Simple et épurée, la collection se veut à l'image du streetwear cool et sophistiqué. L'univers de cette capsule s'habille de tons neutres comme le kaki, beige, ainsi qu'une touche estivale de vert citron . Une ligne qui tombe à pic pour le printemps et les beaux jours . La collection est disponible dans une sélection de pays .

Hatik x Bershka ( Bershka)

