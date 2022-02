Hatik pousse un coup de gueule : “vivement que je me casse”

Après la victoire du Sénégal à la CAN, Hatik a poussé un coup de gueule contre le racisme.

par Team Mouv'

Alors que le Sénégal remportait la CAN face à l'Egypte ce dimanche 6 février, les supporters sont sortis dans les rues de Paris le soir pour fêter leur victoire. Un attroupement qui a été suivi par l'intervention des CRS qu'Hatik a vivement critiqué.

"Force à mes galsen"

Ce week-end, le Sénégal affrontait l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des nations. Terminant le match sur un score de 0 à 0, les deux équipes ont du s'affronter aux tirs au but. Les Lions de la Téranga se sont alors imposés et ont décroché le trophée tant estimé, pour le plus grand bonheur du peuple.

Suite à cette victoire, les supporters sont descendus dans les rues du monde entier afin de la célébrer pacifiquement. Cependant, sur les Champs-Elysées à Paris, les CRS ont du intervenir et disperser la foule en utilisant des grenades lacrymogènes. Suite à cette intervention, des échanges de projectiles ont démarré, mettant rapidement fin à la fête. Alors que plusieurs séquences ont été filmées et partagées sur les réseaux sociaux, Hatik a réagi.

En effet, le rappeur qui a été propulsé par la série Validé, s'est mis en colère et l'a fait savoir en s'exprimant dans une story publiée sur son compte Instagram dans laquelle il dénonce du "racisme hypocrite" en France : "quand faut appeler des tirailleurs sénégalais pour aller au front se battre pour la France là il y a du monde par contre quand faut les laisser célébrer pacifiquement un titre national là il y a plus personne… Vivement que j'me casse j'peux pas élever mes enfants dans ce racisme hypocrite".

Capture d'écran story Instagram d'Hatik

Le rappeur a également tenu à soutenir les Sénégalais (et tous les pays qui ont participé à la CAN) et a souligné l'importance de la diversité.

Avec ces propos, Hatik a prit le risque de s'exposer à de nombreuses critiques, qu'il a aussi assumé et même partagé à la suite de ses stories.