Hatik : les chiffres de ventes de son album "vague à l'âme"

Une semaine après la sortie de son album "vague à l'âme", les premiers chiffres sont tombés.

par Team Mouv'

Après un début de carrière mouvementé, avec des échecs et des succès, Hatik a finalement livré son premier album attendu . Après la série de mixtapes Chaises Pliantes, qui a été dévoilée en plusieurs éditions, le rappeur a passé le cap en livrant son véritable premier disque . Intitulé vague à l'âme, l'artiste n'a pas fait les choses à moitié pour un premier album . Dessus, on retrouve 29 morceaux, avec des participations de Laylow, Kalash ou encore Meryl, mais sans SCH qui devait initialement figurer sur l'opus .

Après une semaine d'exploitation, on connaît enfin les chiffres de ventes de ce projet. Hatik score 10 898 équivalent ventes en première semaine, comme l'indique Ventes Rap . Dans le détail, il réalise 74% de ce chiffre avec le streaming, et 24% avec les ventes physiques . Un très bon score pour un premier opus porté par des gros morceaux, comme à la mélanie et mer.