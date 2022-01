Hatik lâche un extrait inédit avec son petit frère

Sur Snapchat, Hatik a dévoilé quelques secondes d'un son qu'il a composé avec son petit frère.

par Team Mouv'

Apparemment, la musique se fait aussi en famille pour Hatik : celui-ci a partagé l'extrait d'un titre qu'il a écrit avec son petit-frère, pour le plus grand bonheur de ses fans.

"Tout va bien tant que j'ai la mif, les seuls qui m'aiment vraiment, qui m'appellent Clément" : c'est avec ces paroles touchantes que Hatik terminait son dernier clip, Noyé. Et, apparemment, le rappeur de Angela entretient une belle relation avec son petit frère. En effet, sur les réseaux, celui-ci a posté une vidéo dans laquelle il apparaît avec son frangin, expliquant qu'ils ont travaillé ensemble sur un titre, dont il nous partage un extrait.

Le Hatik de "Chaise Pliante" est de retour

On retrouve donc l'acteur de Validé accompagné de son petit frère, le sourire aux lèvres : "je suis avec mon petit frère, on a fait de la musique. Il m'a demandé s'il pouvait l'enregistrer, je lui ai dit bah attends, on va faire un snap !", explique-t-il avant de laisser la place au fameux titre. Un morceau mélancolique et fort, sur lequel on entend Hatik jouer avec l'autotune sur une prod aux basses lourdes.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La vidéo, que le musicien a ensuite postée sur instagram, est accompagnée d'un commentaire qui a régalé ses fans : "messieurs dames, le Hatik de Chaise Pliante is back come jamais". Un retour aux bases qui met déjà l'eau à la bouche de son public : Chaise Pliante, sa mixtape sortie en 2019, est le plus grand succès du rappeur de Guyancourt, et avait été certifiée disque de platine.

Après une longue absence et la sortie de Noyé fin 2021,Hatik semble donc remettre le pieds à l'étrier pour de nouveaux projets qui, on l'espère, verront très vite le jour.